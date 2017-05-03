0
15:29
Рыбное место: ПАИ-live с Александром Посадским
14:46
С 10 мая в псковских автобусах больше не будут использовать валидаторы
14:02
Начался ПАИ-live с начальником отдела госконтроля, надзора и рыбохраны по Псковской области (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
13:56
Андрей Парамонов назначен начальником Погрануправления ФСБ России по Псковской области
12:24
Уличное представление от «Упсала-цирка» ждет псковичей на фестивале «Другое искусство»
12:06
Новый выпуск видео-дневника «Миссис Псков 2017» выйдет сегодня на телеканале «Рен-ТВ Псков»
10:31
Рыбный ПАИ-live состоится в 14:00
Еще новости
Общество

Весь общественный транспорт в Пскове подключат к единой диспетчерской системе

Весь общественный транспорт в Пскове, включая коммерческие маршруты, необходимо подключить к единой диспетчерской системе. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом сегодня, 3 мая, заявил вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов на встрече с коллективами объединяемых госпредприятий «Псковпассажиравтотранс» и «Псковавтотранс».

Говоря о коммерческих пассажирских перевозках на автобусах «ПАЗ» он сказал, что странно видеть такие «деревенские автобусы» на городских маршрутах. Говоря же о ситуации с общественным транспортом в Великих Луках, Александр Кузнецов признал, что «то, что происходит в Великих Луках, это бардак». По его информации, маршрутные перевозки во втором по величине городе региона осуществляют 418 индивидуальных предпринимателей. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рыбное место: ПАИ-live с Александром Посадским
03 мая 2017
Рыбное место: ПАИ-live с Александром Посадским
С 10 мая в псковских автобусах больше не будут использовать валидаторы
03 мая 2017
С 10 мая в псковских автобусах больше не будут использовать валидаторы
Начался ПАИ-live с начальником отдела госконтроля, надзора и рыбохраны по Псковской области (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
03 мая 2017
Начался ПАИ-live с начальником отдела госконтроля, надзора и рыбохраны по Псковской области (ЭФИР ЗАВЕРШЁН) 1
Андрей Парамонов назначен начальником Погрануправления ФСБ России по Псковской области
03 мая 2017
Андрей Парамонов назначен начальником Погрануправления ФСБ России по Псковской области
Уличное представление от «Упсала-цирка» ждет псковичей на фестивале «Другое искусство»
03 мая 2017
Уличное представление от «Упсала-цирка» ждет псковичей на фестивале «Другое искусство» 2
Новый выпуск видео-дневника «Миссис Псков 2017» выйдет сегодня на телеканале «Рен-ТВ Псков»
03 мая 2017
Новый выпуск видео-дневника «Миссис Псков 2017» выйдет сегодня на телеканале «Рен-ТВ Псков» 4
Рыбный ПАИ-live состоится в 14:00
03 мая 2017
Рыбный ПАИ-live состоится в 14:00
Массовые проверки водителей пройдут на площади Героев-десантников в Пскове
03 мая 2017
Массовые проверки водителей пройдут на площади Героев-десантников в Пскове

Идет загрузка...