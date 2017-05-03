Весь общественный транспорт в Пскове подключат к единой диспетчерской системе

15:26, 03 мая 2017, ПАИ

Весь общественный транспорт в Пскове, включая коммерческие маршруты, необходимо подключить к единой диспетчерской системе. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом сегодня, 3 мая, заявил вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов на встрече с коллективами объединяемых госпредприятий «Псковпассажиравтотранс» и «Псковавтотранс».

Говоря о коммерческих пассажирских перевозках на автобусах «ПАЗ» он сказал, что странно видеть такие «деревенские автобусы» на городских маршрутах. Говоря же о ситуации с общественным транспортом в Великих Луках, Александр Кузнецов признал, что «то, что происходит в Великих Луках, это бардак». По его информации, маршрутные перевозки во втором по величине городе региона осуществляют 418 индивидуальных предпринимателей.