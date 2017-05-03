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Общество

Псковские школьники встретились с пожилыми активистками Красного Креста

Учащиеся школы № 47 встретились с активистами проекта «Служба ухода и помощи, клуб пожилых людей в Пскове» Псковского Красного Креста Евгенией Березиной и Александрой Соколовой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении Российского Красного Креста.

Бывшая малолетняя узница фашистских концлагерей Евгения Березина поделилась с учащимися воспоминаниями о событиях времен Великой Отечественной войны. Четырнадцатилетней девочкой она попала в концлагерь в Германии, и вместе с другими подростками работала на заводе по выплавке чугунных печных дверок. Тяжелая и опасная работа стоила многим истощенным от голода детям жизни.

Александра Соколова выступила перед школьниками как волонтёр Красного Креста с десятилетним стажем добровольческой деятельности. Свой рассказ она посвятила приближающейся 150-летней годовщине со дня образования Российского общества Красного Креста. Активистка рассказала учащимся о том, как стала волонтером Красного Креста, об участии в благотворительных акциях, о роли волонтерской деятельности в своей жизни. По мнению женщины, несмотря на научно-технический прогресс, люди, готовые бескорыстно помогать другим, будут востребованы всегда. 

В результате встречи одна из школьниц решила стать волонтёром Красного Креста.

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