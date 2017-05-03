Псковские курсанты стали победителями и призерами научных мероприятий во Владимире

18:01, 03 мая 2017, ПАИ

Владимирский юридический институт ФСИН России провел комплекс научных мероприятий «Золотое кольцо», в которых приняли участие ведомственные и гражданские вузы России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе псковского филиала Академии ФСИН России.

В течение недели курсанты и студенты образовательных организаций состязались в викторинах и конкурсах, выступали на конференциях и круглых столах по вопросам, связанным с различными отраслями права, обменивались опытом и просто общались.

Курсант Псковского филиала Академии ФСИН России Павел Елисеев стал победителем по итогам работы круглого стола «Актуальные вопросы правоохранительной деятельности в рамках реализации Концепции развития уголовно-исполнительной системы до 2020 года», представив научную работу «Социально-экономические аспекты функционирования и реформирования СИЗО в контексте Концепции развития УИС до 2025 года». Он также занял второе место в научном мероприятии «Теоретические и прикладные аспекты осуществления ОРД в пенитенциарной системе».

Кроме того, в работе круглого стола «Современные социально-педагогические и психологические исследования» первой стала Анна Феоктистова. Она выступила с докладом «Применение современных педагогических исследований в работе женсоветов образовательных организаций ФСИН России», рассказав о работе общественного формирования на примере образовательной организации. Анна Феоктистова также стала призером научно-практической конференции «Уголовное и уголовно-исполнительное законодательство: вчера, сегодня, завтра».

Псковские курсанты отличились и в работе круглого стола «Актуальные проблемы обеспечения безопасности в уголовно-исполнительной системе»: Анастасия Осипова заняла второе место с докладом «К вопросу о льготных условиях отбывания наказания воспитательных колоний».

Также команда курсантов Псковского филиала академии заняла призовое место в викторине «Психология и закон».

На торжественном закрытии недели научных мероприятия «Золотое кольцо» заместитель начальника Владимирского юридического института ФСИН России Роман Головкин поздравил победителей и призеров, наградив дипломами и памятными медалями. Псковской делегации на имя руководства Псковского филиала Академии ФСИН России передали благодарственное письмо за качественную подготовку курсантов и их активное участие в научных мероприятиях «Золотое кольцо».