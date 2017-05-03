0
20:00
Северный ветер и до 15 градусов тепла обещают псковские синоптики 4 мая
19:48
Более 150 млн рублей будут направлены на ремонт дорог Пскова в этом сезоне
17:43
3 килограмма шашлыка разыгрывает Псковский мясокомбинат
17:04
Останки 30 советских бойцов перезахоронят в Себежском районе 4 мая
15:29
Рыбное место: ПАИ-live с Александром Посадским
14:46
С 10 мая в псковских автобусах больше не будут использовать валидаторы
14:02
Начался ПАИ-live с начальником отдела госконтроля, надзора и рыбохраны по Псковской области (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Еще новости
Общество

Букроссинг и встречи с ветеранами организуют псковские библиотеки к 9 мая

6, 7 и 9 мая библиотеки Пскова организуют торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы. Как сообщили Псковскому агентству информации в Центральной библиотечной системе, в программе запланирован праздничный концерт, выставки-просмотры, викторины, мастер-классы, буккроссинг, открытый микрофон и встречи с ветеранами.

Так, 6 мая в 12:00 состоится праздничная программа «Великого мужества вечный огонь» для жителей микрорайона № 16 на площадке школы № 3 (библиотека семейного чтения, улица Алёхина, 20). Инициатива проведения мероприятия принадлежит депутату Псковской городской Думы Григорию Стороненкову и Совету ветеранов войны и труда микрорайона.

7 мая будут представлены творческий агитпоезд лучших профессиональных и самодеятельных коллективов Пскова «Концертная бригада - ветеранам» и интерактивная библиотечная площадка «Победный май». Мероприятия пройдут в 12:00 в общественном центре микрорайона Псковкирпич (улица Карбышева, 4), в 14:00 – в библиотеке «БиблиоЛюб» в микрорайоне Любятово (улица Николая Васильева, 83а), в 16:00 – в Центральной городской библиотеке и библиотеке-Центре детского чтения в сквере на Четырёх углах (улица Конная, 6), в 16:00 – в Детской экологической библиотеке «Радуга» и библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева на Запсковье (улица Новоселов, 11).

9 мая с 12:00 до 16:00 запланирована патриотическая акция библиотекарей Пскова «Партизанская слава», она пройдет в Ботаническом саду на территории, прилегающей к мемориалу «Память» (на пересечении улиц Кузнецкой и Советской).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Северный ветер и до 15 градусов тепла обещают псковские синоптики 4 мая
03 мая 2017
Северный ветер и до 15 градусов тепла обещают псковские синоптики 4 мая
Более 150 млн рублей будут направлены на ремонт дорог Пскова в этом сезоне
03 мая 2017
Более 150 млн рублей будут направлены на ремонт дорог Пскова в этом сезоне
3 килограмма шашлыка разыгрывает Псковский мясокомбинат
03 мая 2017
3 килограмма шашлыка разыгрывает Псковский мясокомбинат
Останки 30 советских бойцов перезахоронят в Себежском районе 4 мая
03 мая 2017
Останки 30 советских бойцов перезахоронят в Себежском районе 4 мая
Рыбное место: ПАИ-live с Александром Посадским
03 мая 2017
Рыбное место: ПАИ-live с Александром Посадским
С 10 мая в псковских автобусах больше не будут использовать валидаторы
03 мая 2017
С 10 мая в псковских автобусах больше не будут использовать валидаторы 4
Начался ПАИ-live с начальником отдела госконтроля, надзора и рыбохраны по Псковской области (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
03 мая 2017
Начался ПАИ-live с начальником отдела госконтроля, надзора и рыбохраны по Псковской области (ЭФИР ЗАВЕРШЁН) 1
Андрей Парамонов назначен начальником Погрануправления ФСБ России по Псковской области
03 мая 2017
Андрей Парамонов назначен начальником Погрануправления ФСБ России по Псковской области 2

Идет загрузка...