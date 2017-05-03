Букроссинг и встречи с ветеранами организуют псковские библиотеки к 9 мая

17:13, 03 мая 2017, ПАИ

6, 7 и 9 мая библиотеки Пскова организуют торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы. Как сообщили Псковскому агентству информации в Центральной библиотечной системе, в программе запланирован праздничный концерт, выставки-просмотры, викторины, мастер-классы, буккроссинг, открытый микрофон и встречи с ветеранами.

Так, 6 мая в 12:00 состоится праздничная программа «Великого мужества вечный огонь» для жителей микрорайона № 16 на площадке школы № 3 (библиотека семейного чтения, улица Алёхина, 20). Инициатива проведения мероприятия принадлежит депутату Псковской городской Думы Григорию Стороненкову и Совету ветеранов войны и труда микрорайона.

7 мая будут представлены творческий агитпоезд лучших профессиональных и самодеятельных коллективов Пскова «Концертная бригада - ветеранам» и интерактивная библиотечная площадка «Победный май». Мероприятия пройдут в 12:00 в общественном центре микрорайона Псковкирпич (улица Карбышева, 4), в 14:00 – в библиотеке «БиблиоЛюб» в микрорайоне Любятово (улица Николая Васильева, 83а), в 16:00 – в Центральной городской библиотеке и библиотеке-Центре детского чтения в сквере на Четырёх углах (улица Конная, 6), в 16:00 – в Детской экологической библиотеке «Радуга» и библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева на Запсковье (улица Новоселов, 11).

9 мая с 12:00 до 16:00 запланирована патриотическая акция библиотекарей Пскова «Партизанская слава», она пройдет в Ботаническом саду на территории, прилегающей к мемориалу «Память» (на пересечении улиц Кузнецкой и Советской).