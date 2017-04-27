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Как сэкономить на покупке мягкой мебели?

Мягкая мебель - неотъемлемая составляющая любой гостиной. Но для того чтобы украсить помещение эффектной и подходящей по стилю мягкой мебелью, совсем не обязательно тратить целое состояние. Существует масса способов сэкономить на покупке красивого, качественного и удобного гарнитура, о которых и пойдет речь ниже.

Выбор акционного товара

Крупные магазины имеют хороший товарооборот. Они заинтересованы в привлечении новых клиентов и быстром сбыте товаров. Но какой бы выгодной ни была их ценовая политика, в их залах все равно задерживаются некоторые модели, не пользующиеся спросом у покупателей. Чтобы освободить торговые площади и складские помещения, такие модели распродают с хорошей уценкой. Пользуясь таким предложением, можно приобрести даже мебель премиум класса по минимальной цене.

Экономия на материалах

Мягкая мебель от производителя в Москве может быть изготовлена как по стандартному эскизу из каталога, так и по индивидуальному. Во втором случае клиент может выбирать материалы, из которых будет создано изделие. Выбрав бюджетные варианты обшивки, фурнитуры, можно существенно удешевить стоимость мебельного гарнитура. В итоге, вы получаете шикарный диван, а платите за него на порядок меньше.

Использование скидок и акций

Это менее практичный вариант, поскольку в данном случае на поиски подходящих предложений придется потратить достаточное количество времени и сил. Дело в том, что многие магазины предоставляют скидку на строго определенный срок (на 10 дней, на 2 недели и так далее). Поэтому потенциальному покупателю придется постоянно отслеживать предложения разных продавцов. Скидки в таких случаях могут быть очень даже солидными. Но их нужно будет суметь «поймать».

Постоянство предпочтений

Старайтесь приобретать мебель в одном и том же магазине. Став постоянным клиентом определенной компании, вы можете получить дисконт с накопительной скидкой. Имея на руках такую карту, можно позволить себе любую покупку с хорошей уценкой. Но перед тем как пополнить ряды постоянных клиентов, обязательно убедитесь, предоставляет ли компания скидочные карты.

Также можно сэкономить, отказавшись от дополнительных услуг. К примеру, можно осуществить самовывоз мебели со складов магазина или же самостоятельно провести сборку мебельного гарнитура. Сэкономленная сумма будет не столь большой. Но вырученные деньги можно будет потратить на какие-то приятные мелочи.

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