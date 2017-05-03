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Общество

Публичные обсуждения правоприменительной практики таможенных органов впервые проходят в Пскове

Публичные обсуждения правоприменительной практики таможенных органов Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) с участием руководителя Федеральной таможенной службы России (ФТС) Владимира Булавина проходят 3 мая в Пскове. В совещании принимают участие начальник СЗТУ Александр Гетман, губернатор Псковской области Андрей Турчак, руководители органов исполнительной власти и представители более 80 организаций, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность в Северо-Западном федеральном округе, и общественных объединений.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, мероприятие проходит впервые в рамках приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности» и является новым форматом взаимодействия с бизнес-сообществом. Цель совещания — предупреждение нарушений обязательных требований, предъявляемых к участникам ВЭД при таможенном контроле, повышение уровня правовой культуры и информирования в сфере таможенного дела.

Приветствуя собравшихся, руководитель ФТС России Владимир Булавин отметил, что важнейшими задачами Федеральной таможенной службы являются повышение эффективности администрирования таможенных платежей и уменьшение административной нагрузки на бизнес. «Решение этих задач предполагает активный диалог с бизнесом, сближение позиций таможенных органов и участников внешнеэкономической деятельности. Это дорога с двухсторонним движением. Взаимоотношения должны быть сбалансированы и выстроены в правовом поле», — сказал он.

Владимир Булавин также подчеркнул, что, несмотря на экономические сложности, в 2016 году и первом квартале 2017 года, Федеральная таможенная служба выполнила плановые задания по перечислению платежей в бюджеты всех уровней. По словам руководителя ФТС, диалог с бизнесом активизировался и стал более конструктивным. А в результате внедрения принципа «простота, удобство, эффективность и безопасность» существенно сократилось время таможенного оформления товаров.

В свою очередь Андрей Турчак подчеркнул, что для Псковской области принимать первые публичные обсуждения по вопросам таможенной дела — большая честь. «Развитие приграничной инфраструктуры и внешнеэкономической деятельности является для нашего региона стратегическим направлением с учетом наличия государственных границ с двумя странами Евросоюза и Белоруссией. Уверен, что мы сегодня построим конструктивный диалог и ответим на те вопросы, которые возникают у наших участников ВЭД», — сказал глава региона.

Андрей Турчак выразил надежду на то, что полученный в результате публичных обсуждений опыт будет транслирован на другие федеральные округа, и пожелал участникам мероприятия продуктивной работы.

Добавим, что в повестку дня заседания вошли доклады по правоприменительной практике и руководству по соблюдению обязательных требований органа государственного контроля (надзора), по итогам которых состоится обсуждение озвученных вопросов.

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