Миллионный долг пришлось оплатить владельцу арестованного BMW в Пскове

16:56, 03 мая 2017, ПАИ

1 миллион 200 тысяч рублей долга по алиментным обязательствам оплатил пскович, чтобы вернуть арестованный судебными приставами BMW X6. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

К должнику применили все меры принудительного исполнения: были вынесены ограничения на регистрационные действия, на выезд за пределы Российской Федерации, на пользование водительскими правами. Кроме того, был наложен арест на принадлежащий должнику земельный участок.

Также было установлено, что ему принадлежит BMW X6, и для определения местонахождения автомобиля был объявлен розыск, по итогам которого машину нашли.

11 апреля на элитный внедорожник приставы наложили арест, а в конце месяца должник явился на приём к и. о. начальника отдела судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей и дознанию по Пскову и Псковскому району Татьяне Тимашевой и предоставил расписку взыскательницы о том, что долг полностью оплачен. Пскович также оплатил исполнительский сбор в размере 82 тысяч 250 рублей.