Норвежский лосось вызвал вопросы у псковских сотрудников Россельхознадзора

16:35, 03 мая 2017, ПАИ

В многостороннем пункте пропуска Шумилкино (Печорский район) приостановлено движение транспорта, перемещавшего из Латвии в Казахстан более 18 тонн замороженного лосося производства Норвегии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Причина - отсутствие предварительного уведомления госветслужбы Латвии о ввозе из Норвегии на таможенную территорию Евразийского экономического союза указанного товара транзитом через территорию Латвию. После предоставления указанного документа продукция была направлена в пункт назначения.

Кроме того, в МАПП Убылинка (Пыталовский район) запрещен ввоз в Казахстан из Литвы более 18 тонн замороженного атлантического лосося производства Норвегии. Причиной послужило несоответствие информации о весе товара в ветеринарных и товаротранспортных документах. Оформлен акт о возврате груза.