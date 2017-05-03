Акцию «Письмо ветерану» провели в гуманитарном лицее Пскова активисты ОНФ

18:17, 03 мая 2017, ПАИ

Активисты Общероссийского народного фронта, лидером которого является президент России Владимир Путин, в преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне организовали в Псковской области серию акций для школьников «Письмо ветерану». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

Первая акция прошла в гуманитарном лицее Пскова. Общественники провели беседы о Великой Отечественной войне, о ее роли в истории страны, о защитниках Отечества.

На уроках второклассники рисовали открытки для ветеранов, а учащиеся старших классов писали письма, в которых рассказывали о том, что они знают о войне и своих родственниках, защищавших Родину, писали о себе и своих друзьях, о своих успехах, выражали благодарность ветеранам за их подвиг, высказывали добрые пожелания. Свои письма ребята писали на бумажных листках, которые складывали треугольниками.

Общественники показали ребятам, как складывались такие письма с фронта во время войны и рассказали, что письма с передовой бойцы писали простыми карандашами, чтобы текст не пропал, если вдруг письмо попадет во влажную среду. Эти письма очень ждали родные и близкие.

«Письма ребят и открытки, сделанные своими руками, будут вручены ветеранам ко Дню Победы. Им будет очень приятно, когда они увидят теплые слова, пожелания от детей, от нынешнего поколения. Мы просили детей писать слова от себя, от своего сердца. Рисунки и письма школьники будут лично вручать ветеранам на дому и на параде Победы», – рассказал руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» Григорий Турчин.

Акцию ОНФ «Письмо ветерану» общественники проводят в нескольких псковских школах.