3 килограмма шашлыка разыгрывает Псковский мясокомбинат
Псковский мясокомбинат проводит розыгрыш 3 килограммов шашлыка к лету. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе предприятия, принять участие в розыгрыше можно до 31 мая.
Условия розыгрыша очень просты. Для этого нужно:
1. Быть участником группы https://vk.com/pokypaipsk
2. Сделать репост записи на свою страницу
3. Не удалять запись до окончания розыгрыша
4. Дождаться окончания Розыгрыша 31 мая и получить 3 кг шашлыка, купаты или сосиски случае выигрыша!
Информацию об организаторе Розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам розыгрыша, сроках, месте
и порядке их получения можно получить по телефону горячей линии 8-800-250-62-00 и 053.