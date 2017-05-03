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3 килограмма шашлыка разыгрывает Псковский мясокомбинат

Псковский мясокомбинат проводит розыгрыш 3  килограммов шашлыка к лету. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе предприятия, принять участие в розыгрыше можно до 31 мая.

Условия розыгрыша очень просты. Для этого нужно:

1. Быть участником группы https://vk.com/pokypaipsk

2. Сделать репост записи на свою страницу

3. Не удалять запись до окончания розыгрыша

4. Дождаться окончания Розыгрыша 31 мая и получить 3 кг шашлыка, купаты или сосиски случае выигрыша!

Информацию об организаторе Розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам розыгрыша, сроках, месте

и порядке их получения можно получить по телефону горячей линии 8-800-250-62-00 и 053. 

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