Браконьеры, разорявшие заколы рыбодобывающих предприятий, пойманы на Псковском озере

17:58, 03 мая 2017, ПАИ

В ночь с 27 на 28 апреля сотрудники отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству при проверке информации от рыбодобывающих организаций о разорении неизвестными их заколов, выставленных на Псковском озере в районе деревни Видовичи, обнаружили двух граждан. Они досматривали бочки и вытряхивали из них рыбу в свою лодку, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе территориального управления Росрыболовства.

Заметив специалистов рыбоохраны, нарушители, бросив орудия лова в воду, попытались скрыться. На требование остановиться, браконьеры не реагировали.

Лодка с нарушителями была задержана на берегу Псковского озера вблизи деревни Видовичи. При осмотре судна нарушителей инспекторами была обнаружена рыба, лежащая на дне лодки, и мешок с рыбой в ее носовой части. Незаконная добыча составила 40 кг водных биологических ресурсов различных видов – лещ, щука, судак, окунь, плотва, густера.

Для принятия решения и возбуждения уголовного дела по части 1 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов) материал направлен в РОВД Печорского района Псковской области.

Тем же утром, 28 апреля, был задержан ещё один нарушитель, производивший незаконную добычу (вылов) водных биоресурсов в устьевом участке реки Великой Псковского озера в районе деревни Большая Листовка Псковского района. Незаконный вылов браконьера составил 12 кг плотвы, окуня и красноперки. В настоящее время материалы дела направлены в Псковский линейный отдел МВД России на транспорте.