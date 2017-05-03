Готовность Пскова к Дню Победы обсудили Андрей Турчак и Иван Цецерский

19:30, 03 мая 2017, ПАИ

3 мая состоялась рабочая встреча губернатора Псковской области Андрея Турчака и главы города Пскова Ивана Цецерского, в ходе которой обсуждалась готовность областного центра к предстоящему празднованию Дня Победы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Иван Цецерский доложил, что администрация города перечислила ветеранам все необходимые выплаты. Кроме того, все воинские захоронения, находящиеся на территории города, приведены в порядок. Областной центр украшен и полностью готов к торжественным мероприятиям, которые пройдут 8 и 9 мая.

Глава города также сообщил губернатору о плане праздничных мероприятий, в числе которых традиционная поездка псковской делегации в Ригу для участия в памятных мероприятиях вместе с латышскими ветеранами.