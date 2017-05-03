Фельдшер Иван Васильев вошел в состав Общественного совета по защите прав пациента

19:33, 03 мая 2017, ПАИ

Общественник, фельдшер отделения неотложной помощи Псковской городской поликлиники Иван Васильев включен в обновленный состав Общественного совета по защите прав пациента. Соответствующий приказ подписал председатель Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игорь Потапов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Иван Сергеевич известен как активный борец за права и интересы псковских медиков. Войдя в состав общественного Совета, он сможет использовать свои профессиональные знания и опыт для улучшения качества оказания медицинских услуг и совершенствование работы с пациентами», — прокомментировал свое решение И. Потапов.

Совет общественных организаций по защите прав пациентов при госкомитете по здравоохранению и фармации является совещательным органом, осуществляющим рассмотрение и выработку предложений по вопросам организации и оказания медицинской и социальной помощи, включая лекарственное обеспечение, а также вопросам повышения эффективности и безопасности медицинских технологий и медицинской продукции, совершенствования системы здравоохранения и государственной системы оказания медпомощи. Решения Совета носят рекомендательный характер.