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Общество

Фельдшер Иван Васильев вошел в состав Общественного совета по защите прав пациента

Общественник, фельдшер отделения неотложной помощи Псковской городской поликлиники Иван Васильев включен в обновленный состав Общественного совета по защите прав пациента. Соответствующий приказ подписал председатель Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игорь Потапов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Иван Сергеевич известен как активный борец за права и интересы псковских медиков. Войдя в состав общественного Совета, он сможет использовать свои профессиональные знания и опыт для улучшения качества оказания медицинских услуг и совершенствование работы с пациентами», — прокомментировал свое решение И. Потапов.

Совет общественных организаций по защите прав пациентов при госкомитете по здравоохранению и фармации является совещательным органом, осуществляющим рассмотрение и выработку предложений по вопросам организации и оказания медицинской и социальной помощи, включая лекарственное обеспечение, а также вопросам повышения эффективности и безопасности медицинских технологий и медицинской продукции, совершенствования системы здравоохранения и государственной системы оказания медпомощи. Решения Совета носят рекомендательный характер.

 

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