Акция «Военная служба по контракту – твой выбор!» пройдет в Великих Луках 9 мая

19:39, 03 мая 2017, ПАИ

9 мая в рамках празднования дня Победы в Великих Луках пройдет акция «Военная служба по контракту – твой выбор!». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

С 9:00 до 16:00 на набережной реки Ловать, в районе Вечного огня, развернется мобильный пункт, где пройдет показ образцов стрелкового оружия, современных видов формы одежды, экипировки и снаряжения, парашютных систем. Кроме того, будет продемонстрировано выполнение нормативов по разборке, сборке и снаряжению автомата. Со всеми элементами выставки можно будет сфотографироваться. Также желающие смогут узнать больше о военной службе по контракту, пройти собеседование.

Помимо этого, с 12:30 до 13:00 будут проведены показательные выступления воинов-разведчиков с элементами рукопашного боя. С 13:00 до 14:00 великолучане и гости города смогут посоревноваться в перетягивании каната с военнослужащими псковской войсковой части. Подведение итогов акции, награждение отличившихся, проведение вечера вопросов и ответов запланировано на 15:30.

Также с 11:00 до 16:00 на площади Ленина будет представлена военная техника, образцы вооружения, экипировки и снаряжения войск спецназа.

Акцию «Военная служба по контракту – твой выбор!» проводит пункт отбора на военную службу по контракту Псковской области во взаимодействии с воинскими частями Псковского территориального гарнизона и военным комиссариатом региона.