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Общество

Более 150 млн рублей будут направлены на ремонт дорог Пскова в этом сезоне

В этом сезоне на ремонт дорог Пскова будет направлено более 150 млн рублей, рассказал глава города Иван Цецерский 3 мая на встрече с губернатором области Андреем Турчаком. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Фото pskov.ru

И. Цецерский отметил, что большая часть этих средств формируется из субсидий, которые выделяются из регионального дорожного фонда. В связи с этим губернатор дал поручение своему заместителю Александру Кузнецову ускорить подготовку необходимой документации и до конца недели сформировать планы-графики ремонтных работ для объявления конкурсных процедур.

Кроме того, Иван Цецерский доложил о ходе реализации проекта «Городская среда». Как координатор партийного проекта «Единой России» он рассказал, что в ближайшее время в Пскове по итогам публичных обсуждений будет сформирован окончательный список подлежащих благоустройству дворовых территорий и парковых зон.

 

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