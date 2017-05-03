Более 150 млн рублей будут направлены на ремонт дорог Пскова в этом сезоне

19:48, 03 мая 2017, ПАИ

В этом сезоне на ремонт дорог Пскова будет направлено более 150 млн рублей, рассказал глава города Иван Цецерский 3 мая на встрече с губернатором области Андреем Турчаком. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

И. Цецерский отметил, что большая часть этих средств формируется из субсидий, которые выделяются из регионального дорожного фонда. В связи с этим губернатор дал поручение своему заместителю Александру Кузнецову ускорить подготовку необходимой документации и до конца недели сформировать планы-графики ремонтных работ для объявления конкурсных процедур.

Кроме того, Иван Цецерский доложил о ходе реализации проекта «Городская среда». Как координатор партийного проекта «Единой России» он рассказал, что в ближайшее время в Пскове по итогам публичных обсуждений будет сформирован окончательный список подлежащих благоустройству дворовых территорий и парковых зон.