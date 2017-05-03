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Северный ветер и до 15 градусов тепла обещают псковские синоптики 4 мая

4 мая на территории Псковской области ожидается облачная переменная облачность, без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные  Псковского ЦГМС. 

Ветер будет дуть северного направления со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура воздуха по области составит ночью +1…+6 градусов, днем:  +10…+15.

Атмосферное давление будет выше нормы. 

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме. 

 

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