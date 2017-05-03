Северный ветер и до 15 градусов тепла обещают псковские синоптики 4 мая

20:00, 03 мая 2017, ПАИ

4 мая на территории Псковской области ожидается облачная переменная облачность, без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.

Ветер будет дуть северного направления со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура воздуха по области составит ночью +1…+6 градусов, днем: +10…+15.

Атмосферное давление будет выше нормы.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.