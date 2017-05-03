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Спорт

Спорткомплекс «Электрон» планируют арендовать власти Пскова

Глава Пскова Иван Цецерский обратился к губернатору области Андрею Турчаку с просьбой оказать содействие в передаче городу на условиях минимальной аренды спортивного комплекса «Электрон». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

По мнению городских властей, во время летних каникул псковские дети могли бы активно использовать стадион для занятий спортом.

Андрей Турчак дал поручение своему заместителю Сергею Перникову проработать этот вопрос совместно с новым собственником комплекса.

 

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