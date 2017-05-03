Схема организации праздничного пространства Ганзы-2019 отправлена на доработку

20:27, 03 мая 2017, ПАИ

3 мая в Псковской городской Думе на публичных слушаниях под председательством заместителя главы города Игоря Сиротина обсудили схему организации праздничного пространства 39-х Международных ганзейских дней 2019 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Начальник Управления культуры Юрий Мартынов озвучил предлагаемую схему, согласно которой в течение всех дней праздника будут задействованы городские территории на 28 мероприятий.

Выбор мест организации торжеств был обусловлен их характером (протокольные или культурно-массовые), вместимостью территорий проведения мероприятий, их доступностью как для горожан, так и для гостей Пскова, а также возможностью доступа к ним маломобильных групп населения. Так, Ганзейский рынок планируется разместить на улицах Некрасова и Свердлова и в Музейном переулке, тем самым не перекрывая главную транспортную артерию города - Октябрьский проспект. Культурно-массовые мероприятия, рассчитанные на широкую аудиторию, предполагается проводить на больших открытых пространствах, вмещающих большое количество посетителей.

В качестве концертных площадок предлагаются «Зелёный театр», Комсомольский переулок, амфитеатр в Детском парке, спуск с улицы Георгиевской и спуск с улицы Детской на набережную реки Великой, перекрёсток улиц Советской и Некрасова, набережная реки Псковы у Троицкого моста. Традиционное шествие Ганзейских городов планируется по Октябрьскому проспекту.

Представитель Театрально-концертной дирекции Псковской области внес ряд предложений по организации праздничного пространства, в частности, предложил рассмотреть вариант проведения шествия городов на набережной реки Великой.

По итогам публичных слушаний было принято решение доработать схему организации праздничного пространства Ганзы-2019 в Пскове с учетом внесенных предложений.