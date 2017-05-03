Объявлен конкурс на проект реставрации храма Нерукотворного образа в Пскове
Объявлен конкурс на разработку проекта реставрации храма Нерукотворного образа в Пскове. Информация размещена на сайте госзакупок.
Заказчиком работ выступила Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры РФ. Начальная цена контракта составляет 3 млн 500 тысяч рублей. Срок подготовки документации — до 25 декабря 2017 года.
Церковь Нерукотворного образа является памятником архитектуры XV-XVII веков, храм расположен на углу улиц Первомайской и Труда.