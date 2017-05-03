0
16:31
Собор Рождества Богородицы Снетогорского монастыря ждет реставрация
12:24
Уличное представление от «Упсала-цирка» ждет псковичей на фестивале «Другое искусство»
18:17
В поисках города, которого нет
16:32
Репетиции парада Победы пройдут в Пскове 5 и 7 мая
12:38
Международный фестиваль «Другое искусство» откроется в Пскове 17 мая
11:04
Псковские заедки против королевских креветок
14:24
Выставка об антирелигиозной политике 1920-1930-х годов открылась в Пскове
Еще новости
Культура

Объявлен конкурс на проект реставрации храма Нерукотворного образа в Пскове

Объявлен конкурс на разработку проекта реставрации храма Нерукотворного образа в Пскове. Информация размещена на сайте госзакупок.

Заказчиком работ выступила Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры РФ. Начальная цена контракта составляет 3 млн 500 тысяч рублей. Срок подготовки документации — до 25 декабря 2017 года.

Церковь Нерукотворного образа является памятником архитектуры XV-XVII веков, храм расположен на углу улиц Первомайской и Труда.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Собор Рождества Богородицы Снетогорского монастыря ждет реставрация
03 мая 2017
Собор Рождества Богородицы Снетогорского монастыря ждет реставрация
Уличное представление от «Упсала-цирка» ждет псковичей на фестивале «Другое искусство»
03 мая 2017
Уличное представление от «Упсала-цирка» ждет псковичей на фестивале «Другое искусство» 2
Репетиции парада Победы пройдут в Пскове 5 и 7 мая
02 мая 2017
Репетиции парада Победы пройдут в Пскове 5 и 7 мая
Международный фестиваль «Другое искусство» откроется в Пскове 17 мая
02 мая 2017
Международный фестиваль «Другое искусство» откроется в Пскове 17 мая 1
Выставка об антирелигиозной политике 1920-1930-х годов открылась в Пскове
01 мая 2017
Выставка об антирелигиозной политике 1920-1930-х годов открылась в Пскове
Школьница из Струг Красных Арина Павлова вышла в полуфинал шоу «Ты супер!»
30 апреля 2017
Школьница из Струг Красных Арина Павлова вышла в полуфинал шоу «Ты супер!»
Стартовал культурный ПАИ-live
28 апреля 2017
Стартовал культурный ПАИ-live
Концерт хора Валаамского монастыря с упехом прошел в Пскове
27 апреля 2017
Концерт хора Валаамского монастыря с упехом прошел в Пскове

Идет загрузка...