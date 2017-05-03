Ввоз семян свёклы из Латвии запретили псковские специалисты
В пункте пропуска Бурачки (Себежский район) запрещен ввоз из Латвии 7,5 тонн семян столовой свёклы происхождения США, Новой Зеландии и Китая. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.
Причиной запрета стало отсутствие в реэкспортном фитосанитарном сертификате Латвии информации о странах происхождения подкарантинной продукции (Новая Зеландия и Китай).
Подкарантинная продукция возвращена на сопредельную территорию.