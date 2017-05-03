Утверждены кандидатуры председателей региональных советов проектов «Единой России»

21:12, 03 мая 2017, ПАИ

3 мая участники заседания регионального политсовета псковского отделения «Единой России» приняли ряд решений, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии.

В частности, предварительное голосование по кандидатурам для последующего выдвижения от «Единой России» кандидатов в депутаты Собрания городского поселения «Дно» на дополнительных выборах по многомандатному избирательному округу №1 будет проводиться до 20 июня.

Также были рассмотрены вопросы об увеличении количественного состава регионального координационного совета сторонников партии и об утверждении положений о комиссиях и рабочих группах регионального политического совета.

Кроме того, на политсовете утвердили три кандидатуры для назначения председателями региональных общественных советов федеральных партийных проектов: руководителя псковского отделения Союза женщина России Натальи Никифоровой (проект «Детские сады - детям»), председателя областной организации инвалидов «Ковчег» (проект «Единая страна – доступная среда»), депутата облсобрания, главного врача Печорской районной больницы Андрея Ставрунова (проект «Здоровое будущее»).