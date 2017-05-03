Проект строительства дороги от трассы Р-56 до Кеби обойдется в 4 млн рублей
Госпредприятие «Псковавтодор» заказало проект строительства участка автодороги от трассы Новгород — Псков (через Сольцы, Порхов) до садоводческого товарищества «Кебь» (4+860 - 5+200 км) в Псковском районе. На сайте госзакупок объялен открытый конкурс.
Максимальная цена контракта составляет 4 млн 2 тысячи рублей, средства предусмотрены в бюджете региона.
Выполнение работ в рамках контракта предполагается в два этапа: до 31 декабря 2017 и с 1 января по 30 апреля 2018-го.