К Ганзе-2019 на базе Псковской таможни будет создан организационный штаб

21:21, 03 мая 2017, ПАИ

3 мая в рамках рабочего визита руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, члена Федерального организационного комитета по подготовке и проведению Международных Ганзейских дней 2019 года Владимира Булавина состоялась рабочая встреча с главой Пскова Иваном Цецерским. Ее темой стало взаимодействие ФТС и муниципалитета в период подготовки и проведения Ганзы-2019. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Иван Цецерский доложил Владимиру Булавину о проделанной работе и обозначил вопросы, решение которых находится в непосредственной компетенции Федеральной таможенной службы для более детального рассмотрения.

Руководитель ФТС заверил, что Пскову будет оказана всесторонняя поддержка: на базе Псковской таможни создадут организационный штаб для прохождения через таможенные посты иностранных делегаций и товаров, которые гости представят на международном фестивале в 2019 году.

Кроме того, стороны обсудили вопросы взаимодействия городских властей с участниками внешнеэкономической деятельности с учетом большого числа породненных Пскову городов.

В. Булавин поделился своими впечатлениями от Пскова, отметив, что город достаточно чистый и предстоящий ремонт дорог сделает его еще более благоустроенным.