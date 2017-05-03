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Общество

Выставка мастера батальной живописи открылась в Пскове

3 мая, в преддверии Дня Великой Победы, в зале Псковского регионального отделения Союза художников России открылась выставка картин члена Ленинградского Союза художников, фронтовика Сергея Бабкова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Фото pskovgorod.ru

На торжественном открытии выставки от имени главы Пскова гостей приветствовал его заместитель Владимир Воробьев. Он подчеркнул, что псковичам близка тематика экспозиции. «В произведениях художника заложен глубокий смысл, и человек, глядя на эти картины, невольно представляет военные времена. Данная выставка позволяет нам соприкоснуться с прошлым. Это говорит о том, что память о тех временах, о великом подвиге нашего города, народа и страны никогда не умрет. Она будет жить в сердцах всех поколений», - сказал В. Воробьев.

Фото pskovgorod.ru

В свою очередь председатель псковского отделения Союза художников Виктор Лысюк поблагодарил вдову художника Светлану Бабкову за предоставленную возможность познакомиться с творчеством ее мужа. «У художника интересная жизнь, они уходят, а работы живут. Подобного рода выставки помогают нам сохранить память военных лет». 

Светлана Бабкова выразила благодарность всем присутствующим: «Для меня большая радость, что выставка проходит в Пскове, в историческом месте, где художник имеет своего зрителя, и этот зритель впервые увидит его работы. Во все картины вложена душа художника, я надеюсь, что вы сможете прочувствовать эту душу и окунуться в его мир».

Фото pskovgorod.ru

Открытие выставки прошло под аккомпанемент квартета «Винил». Псковичи смогли познакомиться с графическими работами художника, фронтовыми набросками, картинами на тему российской истории, портретами и пейзажными этюдами. Выставку дополнили личные вещи, документы и награды Сергея Бабкова. Также на ней представлены фотографии военных лет.

Добавим, мастер батальной живописи Сергей Бабков родился в 1920 году. В 1941-м он окончил среднюю школу при Всесоюзной академии художеств, и должен был поступить в Институт живописи имени Репина, однако война нарушила эти планы, и Сергей Бабков ушел на фронт. Все военные годы в коротких промежутках между сражениями молодой лейтенант не расставался с альбомом и карандашом, рисуя эпизоды прошедших боев, портреты однополчан, картины военного быта. 

 

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