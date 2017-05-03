Выставка мастера батальной живописи открылась в Пскове

21:47, 03 мая 2017, ПАИ

3 мая, в преддверии Дня Великой Победы, в зале Псковского регионального отделения Союза художников России открылась выставка картин члена Ленинградского Союза художников, фронтовика Сергея Бабкова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На торжественном открытии выставки от имени главы Пскова гостей приветствовал его заместитель Владимир Воробьев. Он подчеркнул, что псковичам близка тематика экспозиции. «В произведениях художника заложен глубокий смысл, и человек, глядя на эти картины, невольно представляет военные времена. Данная выставка позволяет нам соприкоснуться с прошлым. Это говорит о том, что память о тех временах, о великом подвиге нашего города, народа и страны никогда не умрет. Она будет жить в сердцах всех поколений», - сказал В. Воробьев.

В свою очередь председатель псковского отделения Союза художников Виктор Лысюк поблагодарил вдову художника Светлану Бабкову за предоставленную возможность познакомиться с творчеством ее мужа. «У художника интересная жизнь, они уходят, а работы живут. Подобного рода выставки помогают нам сохранить память военных лет».

Светлана Бабкова выразила благодарность всем присутствующим: «Для меня большая радость, что выставка проходит в Пскове, в историческом месте, где художник имеет своего зрителя, и этот зритель впервые увидит его работы. Во все картины вложена душа художника, я надеюсь, что вы сможете прочувствовать эту душу и окунуться в его мир».

Открытие выставки прошло под аккомпанемент квартета «Винил». Псковичи смогли познакомиться с графическими работами художника, фронтовыми набросками, картинами на тему российской истории, портретами и пейзажными этюдами. Выставку дополнили личные вещи, документы и награды Сергея Бабкова. Также на ней представлены фотографии военных лет.

Добавим, мастер батальной живописи Сергей Бабков родился в 1920 году. В 1941-м он окончил среднюю школу при Всесоюзной академии художеств, и должен был поступить в Институт живописи имени Репина, однако война нарушила эти планы, и Сергей Бабков ушел на фронт. Все военные годы в коротких промежутках между сражениями молодой лейтенант не расставался с альбомом и карандашом, рисуя эпизоды прошедших боев, портреты однополчан, картины военного быта.