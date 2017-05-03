Команда Молодёжного парламента выйдет на старт Эстафеты Победы в Пскове

21:58, 03 мая 2017, ПАИ

Команда Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов примет участие в 72-й легкоатлетической эстафете на призы газеты «Псковская правда». Традиционный массовый забег, посвящённый Победе в Великой Отечественной войне, состоится 4 мая в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В молодёжную команду, которой в этом году делегировано право представлять областное Собрание в Эстафете Победы, вошли председатель Молодёжного парламента Денис Матвеев, Максим Афанасенко, Максим Барсуков, Эльхан Мехтиев, Дмитрий Яковлев, Илья Можаев, Ангелина Козлова и Юлия Лысова. В числе участников забега представители партий «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ и члены парламента, вошедшие в его состав на конкурсной основе.

Торжественный парад команд самого массового спортивного праздника региона состоится на псковском стадионе «Машиностроитель» в 14:00. Старты начнутся в 15:00 с Октябрьской площади.

Молодые политики побегут в общем смешанном забеге под номером 18. Им предстоит преодолеть дистанцию 3100 метров: по Октябрьскому проспекту до улицы Гражданской и по Яна Фабрициуса и улице Советской к финишу у ЦУМа.

Напомним, что впервые легкоатлетический забег по улицам разрушенного Пскова прошёл в победном 1945-м году и с тех пор не прерывался ни разу. В первой эстафете участвовали всего 30 человек. Самой массовой стала эстафета, приуроченная к 70-летию Победы – в ней участвовали уже более двух тысяч человек.