0
21:21
К Ганзе-2019 на базе Псковской таможни будет создан организационный штаб
20:00
Северный ветер и до 15 градусов тепла обещают псковские синоптики 4 мая
19:48
Более 150 млн рублей будут направлены на ремонт дорог Пскова в этом сезоне
17:43
3 килограмма шашлыка разыгрывает Псковский мясокомбинат
17:04
Останки 30 советских бойцов перезахоронят в Себежском районе 4 мая
15:29
Рыбное место: ПАИ-live с Александром Посадским
14:46
С 10 мая в псковских автобусах больше не будут использовать валидаторы
Еще новости
Общество

Команда Молодёжного парламента выйдет на старт Эстафеты Победы в Пскове

Команда Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов примет участие в 72-й легкоатлетической эстафете на призы газеты «Псковская правда». Традиционный массовый забег, посвящённый Победе в Великой Отечественной войне, состоится 4 мая в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В молодёжную команду, которой в этом году делегировано право представлять областное Собрание в Эстафете Победы, вошли председатель Молодёжного парламента Денис Матвеев, Максим Афанасенко, Максим Барсуков, Эльхан Мехтиев, Дмитрий Яковлев, Илья Можаев, Ангелина Козлова и Юлия Лысова. В числе участников забега представители партий «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ и члены парламента, вошедшие в его состав на конкурсной основе.

Торжественный парад команд самого массового спортивного праздника региона состоится на псковском стадионе «Машиностроитель» в 14:00. Старты начнутся в 15:00 с Октябрьской площади.
Молодые политики побегут в общем смешанном забеге под номером 18. Им предстоит преодолеть дистанцию 3100 метров: по Октябрьскому проспекту до улицы Гражданской и по Яна Фабрициуса и улице Советской к финишу у ЦУМа.

Напомним, что впервые легкоатлетический забег по улицам разрушенного Пскова прошёл в победном 1945-м году и с тех пор не прерывался ни разу. В первой эстафете участвовали всего 30 человек. Самой массовой стала эстафета, приуроченная к 70-летию Победы – в ней участвовали уже более двух тысяч человек. 

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

К Ганзе-2019 на базе Псковской таможни будет создан организационный штаб
03 мая 2017
К Ганзе-2019 на базе Псковской таможни будет создан организационный штаб
Северный ветер и до 15 градусов тепла обещают псковские синоптики 4 мая
03 мая 2017
Северный ветер и до 15 градусов тепла обещают псковские синоптики 4 мая
Более 150 млн рублей будут направлены на ремонт дорог Пскова в этом сезоне
03 мая 2017
Более 150 млн рублей будут направлены на ремонт дорог Пскова в этом сезоне 2
3 килограмма шашлыка разыгрывает Псковский мясокомбинат
03 мая 2017
3 килограмма шашлыка разыгрывает Псковский мясокомбинат
Останки 30 советских бойцов перезахоронят в Себежском районе 4 мая
03 мая 2017
Останки 30 советских бойцов перезахоронят в Себежском районе 4 мая
Рыбное место: ПАИ-live с Александром Посадским
03 мая 2017
Рыбное место: ПАИ-live с Александром Посадским
С 10 мая в псковских автобусах больше не будут использовать валидаторы
03 мая 2017
С 10 мая в псковских автобусах больше не будут использовать валидаторы 7
Начался ПАИ-live с начальником отдела госконтроля, надзора и рыбохраны по Псковской области (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
03 мая 2017
Начался ПАИ-live с начальником отдела госконтроля, надзора и рыбохраны по Псковской области (ЭФИР ЗАВЕРШЁН) 1

Идет загрузка...