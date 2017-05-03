Концерт «Весна Победная» ждет жителей Овсища 6 мая

22:05, 03 мая 2017, ПАИ

6 мая в 13:00 в микрорайоне Овсище, во дворе школы № 3 (улица Алёхина, 20), пройдет праздничный концерт «Весна Победная». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центральной библиотечной системе города Пскова.

Кроме того, в 12:00 здесь начнется игровая программа для детей и их родителей под названием «Эй, ухнем!». В 14:00 собравшихся ждет праздничное угощение – армейская каша.

Организаторами мероприятия выступили депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков, Совет ветеранов округа. Участие в нем примут школа № 3, детский сад № 28 «Искорка», Библиотека семейного чтения, Псковский областной колледж искусств им. Н. А. Римского-Корсакова, академический народный хор «Родники», семейный клуб «Кенгуренок».