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Общество

Концерт «Весна Победная» ждет жителей Овсища 6 мая

6 мая в 13:00 в микрорайоне Овсище, во дворе школы № 3 (улица Алёхина, 20), пройдет праздничный концерт «Весна Победная». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центральной библиотечной системе города Пскова. 

Кроме того, в 12:00 здесь начнется игровая программа для детей и их родителей под названием «Эй, ухнем!». В 14:00 собравшихся ждет праздничное угощение – армейская каша. 

Организаторами мероприятия выступили депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков, Совет ветеранов округа. Участие в нем примут школа № 3, детский сад № 28 «Искорка», Библиотека семейного чтения, Псковский областной колледж искусств им. Н. А. Римского-Корсакова, академический народный хор «Родники», семейный клуб «Кенгуренок».

 

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