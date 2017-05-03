Овчарки псковского УФСИН стали призерами всероссийской выставки

22:20, 03 мая 2017, ПАИ

В Пскове прошла ежегодная Всероссийская выставка собак всех пород (ранг ЧРКФ) «Псковские встречи 2017». Питомцы специалистов кинологической службы УФСИН России по Псковской области показали высокие результаты в своих классах и получили награды. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Псковские встречи этого года собрали участников из Северо-Западного и Центрального федеральных округов России, а также стран Прибалтики. За звание лучших боролись более 250 собак. Оценка животных проходила относительно приближенности к стандартам породы – по размеру, пропорциям, типу, пигменту шерсти, поведению, общей форме.

От псковского УФСИН были заявлены два участника: Инна Фадеенкова (специалист-кинолог ИК-5) со своей бельгийской овчаркой (Малинуа) Урзой и Любовь Семенова (специалист-кинолог ИК-2) с немецкой овчаркой Чиколеттой. По итогам соревнований собаки показали высокий результат в своих классах, завоевав титулы чемпиона РКФ и кандидата в юные чемпионы, соответственно, а также были признаны лучшими представителями породы.

Победители награждены дипломами, сопроводительными карточками с профессиональным описанием служебных собак и памятными кубками.

Добавим, выставка проходит по инициативе псковского городского клуба любителей собаководства «Фауна» уже не первый год и собирает большое количество конкурсантов. По словам начальника кинологической службы УФСИН по региону Александра Филиппова участие в таких мероприятиях имеет большое значение.