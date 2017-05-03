На создание парков малых городов в пяти районах Псковской области выделены 7,6 млн рублей

22:35, 03 мая 2017, ПАИ

Вопрос реализации в Псковской области федерального проекта партии «Парки малых городов» обсудили на круглом столе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

В работе круглого стола приняли участие: вице-спикер областного Собрания, заместитель секретаря регионального отделения партии Виктор Остренко, региональный координатор проекта «Парки малых городов» Геннадий Григорьев, председатель общественного совета проекта «Парки малых городов», председатель областной организации «Чудской проект» Ольга Василенко, заместитель председателя госкомитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Наталья Филягина, председатель областной организации «Всероссийское общество инвалидов» Марина Борисенкова, а также представители районных администраций, где партийный проект будет реализован.

Геннадий Григорьев представил видеопрезентацию, подробно и наглядно познакомил собравшихся с особенностями федерального партийного проекта. Он подчеркнул, что при его реализации проекта особенно важно учитывать мнения жителей, а для этого необходимо качественно организовать сбор предложений и провести общественные обсуждения. При этом, по его словам, нужно организовать общественный и партийный контроль над непосредственной реализацией.

Представители районных органов местного самоуправления отметили, что «Парки малых городов» очень своевременный и необходимый партийный проект, который имеет очень широкую поддержку среди населения.

«В большинстве районных центров в центральные парки на протяжении долгого времени не вкладывалось значительных средств, поэтому их инфраструктура и территория имеет довольно неприглядный вид. Парки районных центров требуют больших средств, чтобы сделать их местом современного и комфортного времяпровождения. В частности, практически везде требуется реконструкция и благоустройство пешеходных аллей, где в настоящее время большинство когда-то высаженных деревьев пришли в ветхое состояние и представляют непосредственную угрозу безопасности людей. При их ликвидации необходимо делать новые ландшафтные проекты и делать свежие посадки», - отметили в региональном отделении «Единой России».

Представители районных властей оценили выделенные на реализацию проекта средства и высказались о необходимости продолжения проекта, чтобы максимально удовлетворить пожелания местных жителей.

Отметим, что на Псковскую область по партийному проекту «Парки малых городов» выделено 7,6 млн рублей. Средства на его реализацию пойдут в Невельский, Опочецкий, Печорский, Порховский и Островский районы.