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Общество

Для ветеранов в Пскове организуют благотворительный показ фильма «Время первых»

4 мая в кинотеатре «Мираж Синема» в Пскове пройдет благотворительный показ фильма «Время первых» для ветеранов Великой Отечественной войны. Акция приурочена к предстоящему Дню Победы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Новый российский фильм о советских космонавтах бесплатно смогут посмотреть более 120 человек.

Как рассказал председатель областного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Николай Груздов, билеты на киносеанс получили ветераны и участники войны, малолетние узники, постояльцы специализированного отделения для одиноких престарелых и другие категории граждан.

Историческая драма «Время первых» стала лидером кинопроката России в 2017 году. Ее режиссер — Дмитрий Киселев. Фильм рассказывает о подвиге, мечте и особой миссии покорения космоса, которой гордились поколения людей XX века.

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