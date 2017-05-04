Для ветеранов в Пскове организуют благотворительный показ фильма «Время первых»

08:28, 04 мая 2017, ПАИ

4 мая в кинотеатре «Мираж Синема» в Пскове пройдет благотворительный показ фильма «Время первых» для ветеранов Великой Отечественной войны. Акция приурочена к предстоящему Дню Победы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Новый российский фильм о советских космонавтах бесплатно смогут посмотреть более 120 человек.

Как рассказал председатель областного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Николай Груздов, билеты на киносеанс получили ветераны и участники войны, малолетние узники, постояльцы специализированного отделения для одиноких престарелых и другие категории граждан.

Историческая драма «Время первых» стала лидером кинопроката России в 2017 году. Ее режиссер — Дмитрий Киселев. Фильм рассказывает о подвиге, мечте и особой миссии покорения космоса, которой гордились поколения людей XX века.