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Общество

Малолетних заключенных предлагается оставить в колониях для несовершеннолетних до 21 года

Малолетних преступников предлагается оставить в колониях для несовершеннолетних до достижения ими 21 года. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на одного из разработчиков законопроекта Александра Хинштейна, который на момент его подготовки был депутатом Госдумы.

«У детей просто нет стимула вести себя в колонии хорошо, потому что по достижении определенного возраста они все равно попадают во взрослую колонию с ее правилами и криминальной составляющей», – сказал он.

Ранее несовершеннолетние заключенные, достигшее 18 лет, переводились в обычные колонии, где подвергались воздействию криминальной субкультуры, от влияния которой сложно избавиться, отмечает издание.

Эксперты считают, что новые правила позволили бы гуманизировать условия содержания несовершеннолетних и стимулировать их желание встать на путь исправления.

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