Россия создаст аналог грин-карты для русскоязычных иностранцев

08:50, 04 мая 2017, ПАИ

Минкомсвязи в проекте программы «Цифровая экономика» заявило о планах ввести с 2019 года аналог грин-карты для иностранцев российского происхождения. Об этом пишет газета «Известия».

Перед майскими праздниками документ был направлен на согласование в Минфин, МИД и Минэкономразвития. Нововведение, согласно предложению Минкомсвязи, будет называться картой российского соотечественника. Она позволит свободно владеющему русским языком иностранцу, имеющему российское происхождение и высокую квалификацию, въехать в Россию и трудоустроиться.

Для реализации запуска аналога грин-карты потребуется проработка системы оценки квалификации сотрудника работодателями. Также будут продуманы меры поддержки таких иностранцев в России.

Эксперты разошлись во мнениях об эффективности введения в России аналога грин-карты. Часть из них полагают, что эта инициатива принесла бы стране больше пользы ранее, когда был кризис в США. Другие же отмечают, что высококвалифицированные иностранные кадры и так смогут легализоваться при помощи работодателя.