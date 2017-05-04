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Три дома на Запсковье остались без холодной воды из-за аварии

3 мая в Пскове на улице Школьной, 13 произошла утечка холодной воды на водопроводной линии, стало известно Псковскому агентству информации.

В результате аварии без холодного водоснабжения остались три многоквартирных жилых дома: № 13 по улице Школьной (13 квартир, 24 жильца), № 19 и № 21 по улице Труда (18 квартир, 51 жильца).

Ремонт буде проводиться сегодня, 4 мая, в связи с необходимостью согласования с ГИБДД выполнения земельных работ на проезжей части улицы Школьной. Организован подвоз воды.
 

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