Медперсонал псковского соединения ВДВ практикуется в действиях на поле боя

10:10, 04 мая 2017, ПАИ

4 мая более 500 младших медицинских специалистов Воздушно-десантных войск начали борьбу на конкурсе профессионального мастерства в состязании «Военно-медицинская эстафета», которое проходит на полигоне «Песочное» (Костромская область) в условиях, приближенных к боевым. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ.

Для участия в конкурсе отобрали только 60 военнослужащих по контракту, выполняющих обязанности среднего медицинского персонала и младших медицинских специалистов войскового звена медицинской службы ВДВ из Кубинки, Иваново, Тулы, Пскова, Омска, Ульяновска, Новороссийска, Камышина, Уссурийска, Улан-Уде и Рязани, победителей отборочных туров, в том числе около 20 женщин-военнослужащих.

В течение двух дней военнослужащие мужского и женского пола будут состязаться в одинаковых условиях. В ходе конкурса участники будут извлекать условно раненного из боевой машины, оказывать первую медицинскую помощь условно пострадавшему и доставлять его к месту лечения на тяжелой гусеничной технике. Соревнующиеся команды под обстрелом условного противника пройдут инженерные заграждения, преодолеют сплошное минное поле, оттащат раненых в укрытие с помощью специальных и подручных средств, преодолеют область задымленного участка местности, перенесут раненых через завалы.

Судьи особенно тщательно будет проверять качество выполнения мероприятий медицинским специалистом при оказании первой медицинской помощи пострадавшим военнослужащим, правильность наложения лестничной шины, первичной повязки, жгута, оттаскивание или извлечение раненного.

Выполнение всех нормативов будет проходить при постоянном воздействии разведывательно-диверсионных групп, проводящих внезапные атаки с задачей выведения из строя специальной техники, лишения возможности эвакуации раненых.

Конкурс профессионального мастерства «Военно-медицинская эстафета» в Воздушно-десантных войсках проходит в рамках подготовки к Армейским международным играм - 2017.