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Общество

Заняться сбором ртутьсодержащих отходов потребовала прокуратура от пушкинскогорского Комбината коммунальных услуг

Прокуратура Пушкиногорского района провела проверку соблюдения требований законодательства, регламентирующего порядок сбора ртутьсодержащих отходов, в деятельности муниципального предприятия «Комбинат коммунальных услуг». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Надзорное ведомство установило, что в нарушение правил, управляющая компания не определила место первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп у жителей многоквартирных домов. Фактически прием отработанных ртутьсодержащих ламп не ведётся.

В этой связи прокуратура района внесла в адрес директора Комбината коммунальных услуг представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных.

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