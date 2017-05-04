Майские пенсии и пособия псковские пенсионеры получат согласно графику

09:33, 04 мая 2017, ПАИ

В мае псковские пенсионеры получат все начисленные пенсии и пособия согласно графику доставки и режима работы отделений почтовой связи. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального Отделения Пенсионного фонда РФ, выплатной период в Псковской области начинается с 5-го числа каждого месяца.

В Отделение поступают звонки с вопросами о том, как в мае будут выплачиваться пенсии и пособия. В ПФР пояснили, что финансирование кредитных учреждений для зачисления средств на счета получателей пенсий и ЕДВ будет произведено в установленные сроки.

В обычном режиме финансирование кредитных учреждений Пскова и Псковского района осуществляется 9 числа каждого месяца, однако, так как 9 мая – выходной день, деньги поступят 5 мая. Что касается кредитных учреждений остальных районов области, финансирование будет проведено 11 и 22 мая.

В соответствии с договорными обязательствами, если дата доставки пенсии выпадает на выходной день, то она переносится на ближайший рабочий день. Это общее правило и для Почты России, и для банков, подчеркнули в ПФР.

На сегодняшний день из 217,1 тыс. пенсионеров, проживающих в регионе, пенсии и социальные выплаты по линии ПФР получают через отделения почтовой связи 44%, а через кредитные учреждения – 56%.

Для изменения способа доставки пенсионер может направить соответствующее заявление в электронном виде через сервис «Личный кабинет гражданина», а также обратиться в территориальный орган ПФР либо МФЦ по месту жительства лично или через доверенное лицо (на основании соответствующей доверенности).

Подробнее специалисты регионального Отделения Пенсионного фонда готовы проконсультировать граждан по единому телефону «горячей линии» ОПФР: 8-800-775-7950.