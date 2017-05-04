0
10:50
На время проведения Эстафеты Победы в Пскове частично перекроют движение транспорта
10:01
Эстафета Победы на призы газеты «Псковская правда» состоится сегодня в Пскове
21:21
К Ганзе-2019 на базе Псковской таможни будет создан организационный штаб
20:00
Северный ветер и до 15 градусов тепла обещают псковские синоптики 4 мая
19:48
Более 150 млн рублей будут направлены на ремонт дорог Пскова в этом сезоне
17:43
3 килограмма шашлыка разыгрывает Псковский мясокомбинат
17:04
Останки 30 советских бойцов перезахоронят в Себежском районе 4 мая
Еще новости
Общество

Майские пенсии и пособия псковские пенсионеры получат согласно графику

В мае псковские пенсионеры получат  все начисленные пенсии и пособия согласно графику доставки и режима работы отделений почтовой связи. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального Отделения Пенсионного фонда РФ, выплатной период в Псковской области начинается с 5-го числа каждого месяца.

В Отделение поступают звонки с вопросами о том, как в мае будут выплачиваться пенсии и пособия. В ПФР пояснили, что финансирование кредитных учреждений для зачисления средств на счета получателей пенсий и ЕДВ будет произведено в установленные сроки.

В обычном режиме финансирование кредитных учреждений Пскова и Псковского района осуществляется 9 числа каждого месяца, однако, так как 9 мая – выходной день, деньги поступят 5 мая. Что касается кредитных учреждений остальных районов области, финансирование будет проведено 11 и 22 мая.

В соответствии с договорными обязательствами, если дата доставки пенсии выпадает на выходной день, то она переносится на ближайший рабочий день. Это общее правило и для Почты России, и для банков, подчеркнули в ПФР.

На сегодняшний день из 217,1 тыс. пенсионеров, проживающих в регионе, пенсии и социальные выплаты по линии ПФР получают через отделения почтовой связи 44%, а через кредитные учреждения – 56%.

Для изменения способа доставки пенсионер может направить соответствующее заявление в электронном виде через сервис «Личный кабинет гражданина», а также обратиться в территориальный орган ПФР либо МФЦ по месту жительства лично или через доверенное лицо (на основании соответствующей доверенности).

Подробнее специалисты регионального Отделения Пенсионного фонда готовы проконсультировать граждан по единому телефону «горячей линии» ОПФР: 8-800-775-7950.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

На время проведения Эстафеты Победы в Пскове частично перекроют движение транспорта
04 мая 2017
На время проведения Эстафеты Победы в Пскове частично перекроют движение транспорта
Эстафета Победы на призы газеты «Псковская правда» состоится сегодня в Пскове
04 мая 2017
Эстафета Победы на призы газеты «Псковская правда» состоится сегодня в Пскове
К Ганзе-2019 на базе Псковской таможни будет создан организационный штаб
03 мая 2017
К Ганзе-2019 на базе Псковской таможни будет создан организационный штаб
Северный ветер и до 15 градусов тепла обещают псковские синоптики 4 мая
03 мая 2017
Северный ветер и до 15 градусов тепла обещают псковские синоптики 4 мая
Более 150 млн рублей будут направлены на ремонт дорог Пскова в этом сезоне
03 мая 2017
Более 150 млн рублей будут направлены на ремонт дорог Пскова в этом сезоне 5
3 килограмма шашлыка разыгрывает Псковский мясокомбинат
03 мая 2017
3 килограмма шашлыка разыгрывает Псковский мясокомбинат
Останки 30 советских бойцов перезахоронят в Себежском районе 4 мая
03 мая 2017
Останки 30 советских бойцов перезахоронят в Себежском районе 4 мая
Рыбное место: ПАИ-live с Александром Посадским
03 мая 2017
Рыбное место: ПАИ-live с Александром Посадским

Идет загрузка...