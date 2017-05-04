В Палкинском районе многодетная мать обвиняется в разбое

09:11, 04 мая 2017, ПАИ

В Палкинском районе 32-летняя мать троих детей обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 стать 162 УК РФ (разбой). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе предварительного расследования установлено, что в феврале обвиняемая и мужчина, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с объявлением последнего в розыск, находясь в магазине, увидели кошелек с деньгами у 90-летней женщины, которая расплачивалась за покупки.

Решив совершить хищение денег, преступники проследили за женщиной до ее дома. На следующий день, вечером, они вернулись к дому пожилой женщины, незаконно проникли в жилище и напали на нее. При этом мужчина высказывал в адрес потерпевшей угрозы убийством и требовал отдать деньги. Для подавления сопротивления и подтверждения реальности своих угроз, он ударил пенсионерку поленом по голове, после чего она рассказала нападавшим, где хранятся сбережения.

В результате злоумышленники похитили кошелек, в котором находились 2200 рублей, мобильный телефон стоимостью 1450 рублей и фонарик стоимостью 100 рублей.

Уголовное дело направлено в Палкинский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция части 3 статьи 162 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет.