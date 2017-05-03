Ввоз заграничного пептона и белка запрещен в Печорском районе
В многостороннем автомобильном пункте пропуска Шумилкино Печорского района запрещен ввоз 11,5 тонн пептона из Великобритании и более 1 тонны сухого говяжьего белка шведского производства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.
Причиной запрета стали нарушения в оформлении ветеринарных сопроводительных документов.
Оформлены декларации о возврате грузов.