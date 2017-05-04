Самый чистый двор будет выбран в Пскове

11:18, 04 мая 2017, ПАИ

В Пскове проводится фотоконкурс «Зеленый двор», организаторами которого стали ООО «АСПО» и редакция газеты «Комсомольская правда-Псков». Как сообщили Псковскому агентству информации в редакции издания, до 23 мая от псковичей принимают фотографии с субботников и акций по уборке дворов и парков.

На снимках могут быть запечатлены все участники субботника или некоторые их представители за работой. После 23 мая на сайте издания стартует голосование за самую интересную фотографию.

Победитель получит контейнер для раздельного сбора мусора, а двор лидеров голосования будет включен в график движения автомашин компании «АСПО». Весь собранный в специальный контейнер мусор будет поступать на переработку, а не на полигон для бытовых отходов.

Все подробности о конкурсе и условиях участия - на сайте «Комсомольской правды».