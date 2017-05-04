0
15:08
Выступление Андрея Турчака на заседании Госсовета 4 мая
14:37
В Пскове открыли мемориальную доску Почётному гражданину города Сергею Павлову
14:16
1090 военнослужащих и 49 единиц техники примут участие в параде 9 мая в Пскове
14:07
5, 7, 8 и 9 мая в Пскове перекроют движение в связи с мероприятиями ко Дню Победы
13:49
Псков вошёл в десятку самых популярных городов для путешествий в День Победы
12:58
Спецпоказы фильма «Три дня до весны» пройдут для ветеранов в Пскове
12:30
Андрей Турчак примет участие в заседании Госсовета под председательством Владимира Путина
Еще новости
Общество

Самый чистый двор будет выбран в Пскове

В Пскове проводится фотоконкурс «Зеленый двор», организаторами которого стали ООО «АСПО» и редакция газеты «Комсомольская правда-Псков». Как сообщили Псковскому агентству информации в редакции издания, до 23 мая от псковичей принимают фотографии с субботников и акций по уборке дворов и парков.

На снимках могут быть запечатлены все участники субботника или некоторые их представители за работой. После 23 мая на сайте издания стартует голосование за самую интересную фотографию.

Победитель получит контейнер для раздельного сбора мусора, а двор лидеров голосования будет включен в график движения автомашин компании «АСПО». Весь собранный в специальный контейнер мусор будет поступать на переработку, а не на полигон для бытовых отходов.

Все подробности о конкурсе и условиях участия - на сайте «Комсомольской правды».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Выступление Андрея Турчака на заседании Госсовета 4 мая
04 мая 2017
Выступление Андрея Турчака на заседании Госсовета 4 мая
В Пскове открыли мемориальную доску Почётному гражданину города Сергею Павлову
04 мая 2017
В Пскове открыли мемориальную доску Почётному гражданину города Сергею Павлову
1090 военнослужащих и 49 единиц техники примут участие в параде 9 мая в Пскове
04 мая 2017
1090 военнослужащих и 49 единиц техники примут участие в параде 9 мая в Пскове
5, 7, 8 и 9 мая в Пскове перекроют движение в связи с мероприятиями ко Дню Победы
04 мая 2017
5, 7, 8 и 9 мая в Пскове перекроют движение в связи с мероприятиями ко Дню Победы
Псков вошёл в десятку самых популярных городов для путешествий в День Победы
04 мая 2017
Псков вошёл в десятку самых популярных городов для путешествий в День Победы
Спецпоказы фильма «Три дня до весны» пройдут для ветеранов в Пскове
04 мая 2017
Спецпоказы фильма «Три дня до весны» пройдут для ветеранов в Пскове
Андрей Турчак примет участие в заседании Госсовета под председательством Владимира Путина
04 мая 2017
Андрей Турчак примет участие в заседании Госсовета под председательством Владимира Путина
На время проведения Эстафеты Победы в Пскове частично перекроют движение транспорта
04 мая 2017
На время проведения Эстафеты Победы в Пскове частично перекроют движение транспорта

Идет загрузка...