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Общество

Пьяного водителя ВАЗа остановили псковские сотрудники ГИБДД

В Пскове установлен нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

3 мая около 22:00 на улице Кузбасской Дивизии сотрудники ГИБДД остановили  автомобиль ВАЗ и выяснили, что за рулем находится 34-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка. 

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года,  привлекаются  к уголовной ответственности.

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