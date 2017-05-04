16 раз за неделю помогали ликвидировать последствия ДТП псковские сотрудники МЧС

12:37, 04 мая 2017, ПАИ

С 27 апреля по 3 мая пожарные и спасательные подразделения Псковской области 16 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП, в результате которых пострадали 17 человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В четырёх случаях выезды были связаны с реагированием на аварии с участием пешеходов.

За указанный период специалисты деблокировали одного пострадавшего. Трём травмированным гражданам была оказана доврачебная помощь, после чего пострадавшие были переданы медицинским работникам.

