Эстафета Победы на призы газеты «Псковская правда» состоится сегодня в Пскове

10:01, 04 мая 2017, ПАИ

Сегодня, 4 мая в Пскове состоится 72-я легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Псковская правда». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

Торжественный парад команд самого массового спортивного праздника региона состоится на стадионе «Машиностроитель» в 14:00. Старты начнутся в 15:00 с Октябрьской площади.

Семейные команды побегут самый короткий маршрут - на всех 400 метров. Первый участник побежит 200 метров, второй и третий - по 100.

Напомним, что впервые легкоатлетический забег по улицам разрушенного Пскова прошёл в победном 1945-м году и с тех пор не прерывался ни разу. В первой эстафете участвовали всего 30 человек. Самой массовой стала эстафета, приуроченная к 70-летию Победы. В ней участвовали уже более двух тысяч человек.

Генеральный партнер:

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Партнеры:

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