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Общество

В мае мобильная клиентская служба ПФР посетит четыре района Псковской области

В мае передвижной офис клиентской службы Пенсионного фонда России посетит Псковский, Печорский, Красногородский и Пушкиногорский районы. Всего специалисты районных учреждений ПФР объедут 6 волостей и проведут приемы граждан в населенных пунктах, удаленных от районных центров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Отделения ПФР по Псковской области.

Напомним, что специалисты мобильной клиентской службы ПФР ведут прием и дают консультации по всем вопросам пенсионного обеспечения.

Специализированный автомобиль ПФР оснащен всем необходимым для работы с клиентами. 17 мая он будет работать в Карамышевской волости, 24-го — в Середкинской, 16-го — в Новоизборской и Изборской, 18-го - в Пограничной (деревни Кресты, Треньки, Покровское, Золотово), 31 мая — в Полянской (деревни Гарино, Поляне, Захино).

«Проведение выездных приемов позволяет жителям региона реализовать свои права в области пенсионного обеспечения, получить индивидуальные консультации по вопросам, относящимся к компетенции Пенсионного фонда непосредственно по месту жительства», - отметили в ПФР.

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