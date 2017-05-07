Часть улиц Юбилейной и Кузнецкой в Пскове закроют для транспорта 8 мая

16:24, 07 мая 2017, ПАИ

8 мая с 10:15 до 11:30 в Пскове будет закрыта для транспорта улица Юбилейная от перекрёстка с улицей Генерала Маргелова до Рижского проспекта. В связи с этим изменятся маршруты некоторых городских автобусов, сообщили Псковскому агентству информации в ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».

В частности, автобус №6 в этот период в прямом и обратном направлениях с улицы Юбилейной будет следовать по Рижскому проспекту, далее – по улице Максима Горького, до площади Победы и далее по маршруту.

Автобус №207 «Псков - Печоры» (экспресс) на 11:30 от автовокзала поедет до площади Победы, далее - по улице Максима Горького на Рижский проспект и по маршруту.

Также в понедельник с 15:45 до 17:15 в Пскове перекроют движение по улице Кузнецкой от площади Победы до улицы Калинина.

В этой связи автобус №2 будет ходить по улице 128-й Стрелковой дивизии (с остановкой у танка), далее - по улице Вокзальной на вокзал в прямом и обратном направлении.

Автобусы маршрута № 6 проследуют по улице 128-й Стрелковой дивизии (с остановкой у танка), по улице Советской Армии и далее по маршруту без заезда на вокзал в прямом и обратном направлениях.

№ 19 рейсом на 15:43 с Цементного склада поедет на вокзал по улицам 128-й Стрелковой дивизии (с остановкой у танка) и Вокзальной. Рейсы на 16:08 и 16:55 от кинотеатра «Октябрь» отменены.

Автобусы маршрута № 8, а также №8а на 15:57 из «Пристани», пойдёт по улицам 128 - й Стрелковой дивизии (с остановкой у танка) и Вокзальной на вокзал. При этой рейсы автобуса №8 на 15:38, 15:57 от кинотеатра «Октябрь» отменены.