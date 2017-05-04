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Общество

43 килограмма хлебобулочных изделий забраковал в прошлом году псковский Роспотребнадзор

В 2016 году на потребительском рынке Псковской области забракованы и изъяты из оборота 24 партии мукомольно-крупяных и хлебобулочных изделий в количестве 43 кг. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управление Роспотребнадзора по Псковской области, причиной стало несоблюдение условий хранения, отсутствие документов о качестве и безопасности, необходимой маркировки на реализуемые изделия.

В 2016 году специалисты Роспотребнадзора исследовали 495 проб продукции по санитарно-химическим показателям, 618 проб – по физико-химическим, 1 тыс. 41 пробу - по микробиологическим, 187 проб - на содержание компонентов ГМО. По микробиологическим показателям удельный вес проб, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям, составил 2,2%, по физико-химическом – 5%. Хлебобулочные и мукомольно-крупяные изделия, содержащие ГМО, не выявлены.

В 1 квартале текущего года исследованы 37 проб хлебобулочных и мукомольно-крупяных изделий по санитарно-химическим показателям, 45 проб - по физико-химическим, 184 пробы - по микробиологическим, 18 проб - на содержание компонентов ГМО. 1,6% исследованной продукции не соответствует требованиям по микробиологическим показателям. Забракованных партий пока нет.

Управление Роспотребнадзора по Псковской области рекомендует при выборе хлебобулочной и мукомольно-крупяной продукции обращать внимание на сроки годности, условия хранения и помнить, что по истечении срока годности товар непригоден для использования по назначению и при употреблении может нанести вред здоровью.

«Хранение хлеба предполагает в первую очередь отсутствие влаги. Наилучшим вариантом для этого будет хлебница или плотно завернутый полиэтиленовый пакет. Если же вам нужно сохранить продукт надолго – без сомнений выбирайте холодильник. Именно там, а особенно при минусовой температуре, хлеб может храниться до трех месяцев, нисколько не теряя в качественных показателях», - отметили в Роспотребнадзоре.

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