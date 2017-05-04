На время проведения Эстафеты Победы в Пскове частично перекроют движение транспорта

10:50, 04 мая 2017, ПАИ

4 мая в Пскове с 14:30 до 16:00, на время проведения Эстафеты Победы на призы газеты «Псковская правда», частично будет закрыто движение транспорта по центру города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГП ПО «Псковпассажиравтотранс».

Движение транспорта будет ограничено по Октябрьской площади, Октябрьскому проспекту от Октябрьской площади до улицы Гагарина, от улицы Гагарина до площади Победы, по улице Советской от площади Победы до Октябрьской площади, по улице Гражданской от Октябрьского проспекта до улицы Яна Фабрициуса, а также по улице Кузнецкой от площади Победы до Октябрьского проспекта.

В этой связи изменится маршрут некоторых городских автобусов. Так, № 4, 15, 17 с Завеличья проследуют по Рижскому проспекту, улице Максима Горького, через дамбу, площадь Героев-десантников (с обязательной остановкой у танка), улица 128 Стрелковой дивизии и далее по улице Вокзальной в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобусы маршрута № 14 с Завеличья поедут по улице Коммунальной, улице Максима Горького, через дамба, далее - на площадь Героев-десантников, по улице 128 Стрелковой дивизии с обязательной остановкой у танка, далее по улице Вокзальной в прямом и обратном направлениях.

Автобусы маршрута № 4, 9, 12 из Крестов проследуют с левым поворотом на улицу Вокзальную (с остановкой у магазина «Обувь»).

Автобусы маршрута № 3 в период с 14:30 до 16:00 с Завеличья будут ходить до остановки ДКП, по улице Леона Поземского, Труда, Текстильной, Алтаева, и Инженерной со всеми остановками до остановки Инженерная (Ипподром), с остановкой Инженерная (Ипподром) по улице Инженерной до остановки «Архив», далее по улицам Звёздной, Труда, Леона Поземского, площади Ленина и далее по маршруту со всеми остановками.

Автобусы маршрута № 2 пойдут с Завеличья по Рижскому проспекту, по улице Максима Горького, через дамбу, площадь Героев-десантников, улицу 128 Стрелковой дивизии (с остановкой у танка) и также далее по улице Вокзальной в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобусы маршрутов № 6 с Завеличья будут ходить через площадь Героев-десантников, далее по улице128 Стрелковой дивизии (с остановкой у танка), по улице Советской Армии и далее по маршруту без заезда на вокзал в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобусы маршрутов № 8, 8а из Корытова проследует по улице 128 Стрелковой дивизии (с остановкой у танка), по улице Вокзальной на вокзал. Рейсы от кинотеатра «Октябрь» на 14:26, 14:57, 15:27, 15:38 и 15:57 отменены.

Автобус маршрута № 19 от Цементного склада рейсом на 14:05 пойдёт по улице 128 Стрелковой дивизии (с остановкой у танка), далее по улице Вокзальной на вокзал. Рейсы от кинотеатра «Октябрь» на 14:34 (от вокзала), 14:46, и 15:27 отменены.

Автобус маршрута № 16 с Завеличья пустят до площади Героев-десантников по улице 128 Стрелковой дивизии (с остановкой у танка) и далее на вокзал в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобусы маршрутов № 115, 122, 126, 130 от автовокзала проследуют по улице Вокзальной, по улице 128 Стрелковой дивизии (с остановкой у танка), через дамбу, по улице Максима Горького с выездом на Рижский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Автобусы маршрутов № 1 и 109 будут курсировать по улице Леона Поземского до церкви Косьмы и Дамиана с поворотом на улицу Труда, далее по улице Текстильной, улице Алтаева, Инженерной, Речной с выездом к вокзалу и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобусы маршрута № 11 пустят по улицам Звездной, Труда, Текстильной, Алтаева, Инженерной, Речной с выездом на вокзал и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.