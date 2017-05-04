Более двух с половиной килограммов метамфетамина изъяли полицейские в Пскове

10:27, 04 мая 2017, ПАИ

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области в результате проведенных мероприятий изъяли более двух с половиной килограммов метамфетамина.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УМВД России, полицейские провели комплексную целенаправленную работу, направленную на изобличение группы лиц в причастности к незаконному обороту наркотиков на территории региона. В результате у 37-летнего уроженца Псковской области при обыске был обнаружен и изъят метамфетамин массой около 40 граммов. А в ходе обследования надворных построек по месту проживания его 35-летнего брата полицейские изъяли ещё 2 килограмма 630,26 граммов метамфетамина, что является особо крупным размером, и 62,92 грамма марихуаны.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводится расследование.