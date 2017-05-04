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Более двух с половиной килограммов метамфетамина изъяли полицейские в Пскове

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области в результате проведенных мероприятий изъяли более двух с половиной килограммов метамфетамина.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УМВД России, полицейские провели комплексную целенаправленную работу, направленную на изобличение  группы лиц в причастности к незаконному обороту наркотиков  на территории  региона. В результате у 37-летнего уроженца Псковской области при обыске был обнаружен и изъят  метамфетамин массой около 40 граммов. А в ходе обследования надворных построек по месту проживания  его 35-летнего брата полицейские  изъяли ещё  2 килограмма 630,26 граммов метамфетамина, что является особо крупным размером,  и  62,92 грамма марихуаны.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время в отношении фигурантов избрана мера пресечения  в виде заключения под стражу. Проводится расследование.

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