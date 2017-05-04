Правильно жарить шашлык в майские праздники рекомендует псковичам Роспотребнадзор

19:29, 04 мая 2017, ПАИ

Управление Роспотребнадзора по Псковской области рекомендует жителям региона придерживаться нескольких простых правил во время отдыха на природе в майские праздники. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, для псковичей подготовлен ряд рекомендаций, чтобы впечатления от праздников и прогулок не были омрачены последующими неприятностями со здоровьем.

Так, тем, кто собрался на природу, необходимо определиться с продуктами. «Не следует перегружать свой организм огромным количеством разнообразной еды», - отметили в Роспотребнадзоре. Особое внимание необходимо уделить степени готовности шашлыка, ведь недожаренное мясо может стать причиной желудочно-кишечных заболеваний и инфекций. Но не следует шашлык и пережаривать, ведь в таком случае есть риск получить большое количество вредных канцерогенных веществ. Лучше не покупать мясо и другие продукты в местах неустановленной торговли, неизвестного происхождения, без сопроводительных документов.

Рекомендуется использовать нежирное мясо, например, нежирная говядина является хорошим источником железа и других пищевых компонентов и не содержит большого количества жира. Для жарки нужно использовать готовый древесный уголь, металлические шампура, а для отпуска - одноразовую посуду и столовые приборы. Шашлык лучше жарить непосредственно перед употреблением. «И помните, что жарка на мангале не гарантирует полного «обеззараживания» – бактерии умирают лишь при 70-75 градусах. Для уверенности в безопасности шашлыка обильно сдобрите мясо специями. Обеззараживающими свойствами обладают красный и чёрный перец, шафран, тимьян, куркум, горчица», - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Для приготовления блюд, закусок рекомендуется использовать разные кухонные принадлежности (ножи, разделочные доски): одни для сырых продуктов, другие для готовой пищи. Важно следить, чтобы соки от мяса, курицы, рыбы и любых других сырых продуктов не загрязнили готовую пищу (например, салаты, фрукты и овощи).

С целью более легкого и правильного питания не следует готовить салаты с добавлением майонезов и других покупных соусов, лучше отдать предпочтение свежим овощам и зелени. Не рекомендуется брать с собой на пикник молочные продукты, копчености, сырые маринованные продукты, яйца и кондитерские изделия с кремом - все они служат питательной средой для болезнетворных микробов.

Перенос и хранение скоропортящихся продуктов должны осуществляться в сумке-холодильнике, пищевые продукты следует приобретать в стационарных предприятиях торговли.

Вся еда должна быть защищена от насекомых, грызунов и иных животных, которые являются переносчиками патогенных микроорганизмов. Обязательно нужно закрывать пищу в пластиковые контейнеры с плотной крышкой или заворачивать в пищевую плёнку;

«Постоянно соблюдайте правила личной гигиены, мойте руки, желательно, с антибактериальным мылом. Всегда мойте руки перед приготовлением пищи и перед приемом пищи. При этом мыть руки, овощи и фрукты, а также посуду можно только бутилированной водой», - заключили в Роспотребнадзоре.