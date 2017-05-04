Останки погибшего под Псковом красноармейца перезахоронены в Ессентуках

11:11, 04 мая 2017, ПАИ

Останки красноармейца Петра Сопова, погибшего в годы Великой Отечественной войны под Псковом, торжественно перезахоронены в Ессентуках. Как сообщает ТАСС, в траурном митинге у Вечного Огня в парке Победы приняли участие руководители края и города, родственники красноармейца, ветераны, горожане и гости курорта.

«Солдаты Великой Отечественной шли к Победе через самые тяжелые испытания, отдавая за нее свои жизни. Их подвиг мы всегда будем помнить, никогда не забудем, кем была одержана Победа», — отметил губернатор края Владимир Владимиров.

После митинга с воинскими почестями в сопровождении почетного караула останки бойца были доставлены к месту захоронения на Братское кладбище. Личные вещи Петра Сопова переданы в городской музей.

Напомним, останки солдата обнаружили в прошлом году поисковики Псковской области на месте боев Западного фронта в деревне Соловьи. Позже было установлено, что это красноармеец Петр Сопов, уроженец станицы Казанской Кропоткинского района Краснодарского края. При нем также были найдены его личные вещи: каска, нож, ложка.

18 апреля, в День воинской Славы России, в рамках памятных мероприятий, посвященных 775-й годовщине победы войска князя Александра Невского в битве с рыцарями Ливонского ордена на льду Чудского озера в 1242 году, представители поисковой общественной организации «След «Пантеры» передали останки красноармейца делегации из города Ессентуки.