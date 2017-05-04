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Общество

Два великолучанина избили и обокрали своего знакомого

В Великих Луках местные жители избили и обокрали своего знакомого. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, 3 мая днем в Великих Луках в квартиру дома по улице Липецкой к местному жителю зашел его знакомый с ещё одним гражданином. Гости избили хозяина и похитили у него мобильный телефон, электрочайник и другое имущество, после чего скрылись.  Потерпевший сразу же сообщил о случившемся в полицию.

Прибывшие стражи порядка задержали обоих подозреваемых. Ими оказались безработных, ранее судимые горожане 33 и 26-лет.  Полицейские изъяли похищенное. Проводится проверка.

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