Два великолучанина избили и обокрали своего знакомого

11:08, 04 мая 2017, ПАИ

В Великих Луках местные жители избили и обокрали своего знакомого. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным следствия, 3 мая днем в Великих Луках в квартиру дома по улице Липецкой к местному жителю зашел его знакомый с ещё одним гражданином. Гости избили хозяина и похитили у него мобильный телефон, электрочайник и другое имущество, после чего скрылись. Потерпевший сразу же сообщил о случившемся в полицию.

Прибывшие стражи порядка задержали обоих подозреваемых. Ими оказались безработных, ранее судимые горожане 33 и 26-лет. Полицейские изъяли похищенное. Проводится проверка.