Правила ношения георгиевских ленточек ужесточили в России

12:21, 04 мая 2017, ПАИ

Новые правила ношения георгиевских ленточек в преддверии праздника 9 Мая объявило всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы». Об этом сообщает газета «Известия».

По новому регламенту ленточку можно повязать только на лацкане пиджака. Два года назад правила позволяли прикреплять ее на антенну автомобиля и на сумку. По-прежнему запрещено повязывать ленту на голове, ниже пояса и где-либо в испорченном виде.

Напомним, что ежегодная акция «Георгиевская ленточка», приуроченная ко Дню Победы, стартовала по всей России 24 апреля. В рамках мероприятия волонтеры бесплатно раздают ленты всем желающим. Ранее сообщалось, что представители Молодежной палаты при Мосгордуме будут проводить рейды для выявления случаев неэтичного использования георгиевской ленты и других символов Победы.